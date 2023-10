Wpis Neymara robi furorę w sieci. Kibice zachwyceni zdjęciem Brazylijczyka

W życiu Neymara ostatnio sporo się dzieje. Gwiazdor futbolu wrócił do swojej byłej partnerki Bruny Biancardi, a kilka miesięcy później wspólnie ogłosili światu, że spodziewają się dziecka . Szczęście pary nie trwało jednak długo. Brazylijczyk bowiem niespełna kilka tygodni po przekazaniu kibicom radosnych wieści publicznie przyznał się do zdrady ciężarnej partnerki , publikując w sieci wymowny wpis.

Modelka zaskakująco szybko wybaczyła ukochanemu, wspólnie wyprawili nawet huczne przyjęcie dla rodziny i znajomych, podczas którego poznali płeć swojego przyszłego potomka. Wówczas stało się jasne, że do piłkarza i jego wybranki dołączy wkrótce mała dziewczynka.

Neymar pokazał zdjęcie z synkiem i nowonarodzoną córką. Kibice zachwyceni

~ przekazali we współtworzonym wpisie.

Chłopiec odgrywa ważną rolę w życiu gwiazdora futbolu. Miał on bowiem okazję wziąć udział m.in. w "gender reveal party". Teraz natomiast chłopiec poznał swoją siostrę przyrodnią. Neymar pochwalił się w sieci wyjątkowym zdjęciem, na którym zobaczyć go możemy właśnie w towarzystwie synka i nowonarodzonej córki.

Pod wpisem piłkarza od razu posypały się komentarze. "Świetny ojciec", "Najlepsze uczucie na świecie!", "Ooo co za zdjęcie!!!", "O tak, błogosławiona chwila dla rodziny", "Co za chwila", "Jakie śliczne zdjęcie", "Bezcenne...", "Największe bogactwa", "Jakie słodkie!!! Dużo zdrowia dla Was kochani..." - zachwycali się internauci.