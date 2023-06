Wpis Lewandowskiej wzruszył kibiców. "Twoja rodzina jest taka piękna"

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najgorętszych par polskiego showbiznesu. Poznali się w 2007 roku, kiedy to oboje wybrali się na obóz studentów Akademii Wychowania Fizycznego na Mazurach. Anna w rozmowach z dziennikarzami wielokrotnie wraca wspomnieniami do tamtym lat i przyznaje, że gdy dowiedziała się, że Robert jest piłkarzem, nie była do niego przekonana. Szybko jednak "Lewemu" udało się zmienić zdanie swojej sympatii. Jak się okazało, po wielu godzinach rozmów para stwierdziła, że więcej ich łączy niż dzieli. Od tamtej pory nic nie zdołało ich poróżnić.