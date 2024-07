Do tej pory media niewiele wiedziały na temat początku znajomości Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Wiadomo było jedynie, że pierwszy krok wykonał właśnie piłkarz, który zdobył numer telefonu do artystki od przyjaciela i postanowił do niej zadzwonić. Nikt nie znał jednak szczegółów dotyczących tej rozmowy. Aż do teraz.

Tak Wojciech Szczęsny poznał Marinę. "To był filmik na wieczór kawalerski Roberta Lewandowskiego"

"Numer miałem od znajomego. Tam była wymówka, ja nie zadzwoniłem, żeby z nią pogadać. Miałem jakąś sprawę. To była prawdziwa sprawa, nigdy jej nie załatwiliśmy, do dzisiaj załatwiamy. (...) To był filmik na wieczór kawalerski Roberta Lewandowskiego. (...) Wtedy dzwoniliśmy do pięknych Polek, żeby spróbowały powiedzieć Robertowi coś, żeby zmienił decyzję, żeby nie brał ślubu. Taki żart. Filmik wyszedł całkiem fajny, moja żona się do niego nie nagrała. No ale jakby próbując negocjować z nią dany film, złapaliśmy dobry kontakt i mamy dzisiaj dwoje dzieci. Dzięki Bogu, że Robert robił wtedy ten kawalerski" - przyznał z rozbawieniem.