Wojciech Szczęsny to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy w naszych kraju. 34-latek od lat jest jednym z filarów piłkarskiej reprezentacji Polski i może pochwalić się naprawdę bogatym CV. Do tej pory miał on okazję występować na arenach międzynarodowych w barwach takich klubów jak m.in. Arsenal, AS Roma i Juventus.

Choć w swojej karierze większe sukcesy Polak odnosił bez wątpienia w piłce klubowej, pod koniec 2022 roku o naszym golkiperze zrobiło się głośno z powodu jego popisów z białym orzełkiem na piersi. 34-letni golkiper został bowiem bohaterem "Biało-Czerwonych" podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze. W znakomitym stylu bronił on polskiej bramki, bez problemu radząc sobie ze strzałami takich gwiazd futbolu, jam m.in. Leo Messi.

Wojciech Szczęsny opowiedział o zakładzie z Leo Messim. " On twierdził, że był faul, a ja twierdziłem, że nie było"

Po meczu Polski z Argentyną media z całego świata rozpisywały się o zakładzie obu zawodników. Mało jednak wiadomo było na temat dokładnych szczegółów tego zakładu. Teraz nieco więcej na temat ujawnił w podcaście WojewódzkiKędzierski Wojciech Szczęsny. Reprezentant Polski nie miał zamiaru niczego ukrywać i zdradził nawet, o jaką dokładnie kwotę założył się z Argentyńczykiem.

"Założyliśmy się z Messim o to, czy sędzia podyktuje rzut karny. On twierdził, że był faul, a ja twierdziłem, że nie było. No i wygrał ten zakład o 100 euro. I pamiętasz, pytałeś mnie, czy miałem kiedyś zwątpienie w siebie jako człowieka, to właśnie było wtedy, bo... nie wypłaciłem mu nigdy tych pieniędzy" - wyjawił bramkarz reprezentacji Polski.

Rzut karny co prawda podyktowany został, jednak Leo Messi nie zdążył przechtrzyć Wojciecha Szczęsnego. Polski golkiper w rozmowie z Piotrem Kędzierskim i Kubą Wojewódzkim ujawnił, jak dokładnie przygotowuje się do jedenastek wykonywanych przez rywali. "Rzut karny to jedyny moment, w którym bramkarz może zabłysnąć, więc ja się długo przygotowuje do rzutów karnych przed każdym meczem. Analizuję ok. 20 do 25 ostatnich rzutów karnych strzelającego" - zdradził.

Wojciech Szczęsny obronił rzut karny Leo Messiego podczas mundialu w Katarze / Serhat Cagdas/Anadolu Agency / AFP

Wojciech Szczęsny / AFP