Wojciech Szczęsny poznał Black Eyed Peas. Na jaw wyszły kulisy spotkania

Marina Łuczenko-Szczęsna zaskoczyła kibiców polskiego futbolu na kilka dni przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw świata w Katarze mundialowym hitem “This Is The Moment”. Polska WAG miała okazję zaśpiewać najnowszy utwór podczas “Sylwestra marzeń z dwójką”. Na scenie pojawił się także Wojciech Szczęsny, który zaskoczył ukochaną bukietem róż. Po występie para miała okazję poznać gwiazdy tegorocznej imprezy, Black Eyed Peas. Dziennikarze “Faktu” dowiedzieli się, jak wyglądało to spotkanie.