W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o dalszej karierze Wojciecha Szczęsnego . Jedne portale donosiły o nadchodzącym transferze polskiego golkipera do Realu Madryt , drugie przekonywały czytelników o tym, że bramkarz reprezentacji Polski miał już dogadać się z jednym z saudyjskich zespołów. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że we wtorkowe popołudnie 27 sierpnia doświadczony piłkarz zamieści w mediach społecznościowych komunikat i powiadomi kibiców z całego świata o zakończeniu sportowej kariery.

Marina Łuczenko-Szczęsna nie mogła się powstrzymać. Tak zareagowała na wiadomość od Wojciecha Szczęsnego

Na reakcję małżonki emerytowanego już reprezentanta Polski nie trzeba było długo czekać. Marina Łuczenko-Szczęsna udostępniła wpis swojego ukochanego na Insta Stories i choć nie skomentowała go ani słowem, do relacji dołączyła wyjątkowy podkład muzyczny, który wyraża więcej, niż jakiekolwiek słowa. Wybrała ona utwór "My Way" Franka Sinatry, w którym artysta opowiadał o zejściu ze sceny.