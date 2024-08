Wojciech Szczęsny mówi "pas". Brat piłkarza reaguje. "Umarła też część mnie"

Jeszcze do niedawna na temat dalszej przyszłości Wojciecha Szczęsnego rozpisywały się media na całym świecie. Dziennikarze i eksperci zastanawiali się, czy pogłoski o transferze do Realu Madryt są prawdziwe. Niektóre serwisy piłkarskie jeszcze do wtorkowego poranka przekonywały, że 34-latek jest już na ostatniej prostej i wkrótce zasili szeregi "Królewskich". Polski golkiper uciął jednak wszelkie spekulacje, gdy we wtorkowe popołudnie ogłosił zakończenie kariery. W obszernym wpisie opublikowanych w mediach społecznościowych były bramkarz Juventusu podkreślił, że nadeszła pora, aby w pełni skupić się na rodzinie.

Reklama