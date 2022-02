Wojciech Szczęsny może nie jest najbardziej majętnym piłkarzem reprezentacji Polski (tu prym wiedzie Robert Lewandowski), ale jest w czołówce tych najlepiej zarabiających. Z tytułu kontraktu z Juventusem Turyn inkasuje około 6,5 miliona euro rocznie. Do tego dochodzą pieniądze z umów sponsorskich, reklamowych i marketingowych, a także fundusze z różnych innych biznesów oraz inwestycji.

Dzięki temu on i jego rodzina - żona Marina Łuczenko-Szczęsna oraz syn Liam - mogą żyć w komforcie, na wysokim poziomie. Są w stanie opłacić luksusowe wczasy czy kupić sobie drogi samochód. W zeszłym roku bramkarz reprezentacji Polski i "Starej Damy" pochwalił się nowym motoryzacyjnym nabytkiem - Rolls-Roycem wartym 1,7 miliona złotych. W garażu Szczęsnych jest też Bentley Bentayga, którym zwykle jeździ wokalistka.



Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna kupili nową posiadłość. Robi wrażenie

Szczęśni inwestują m.in. w nieruchomości. Kupili m.in. mieszkanie w Turynie, apartamenty w Londynie i Warszawie, a także willę w środku lasu. Żona Wojciecha Szczęsnego podkreślała, że właśnie w zacisznych, domowych okolicach tak bardzo lubi spędzać czas. "Nigdzie tak dobrze się nie czuję jak w swoim ogrodzie znajdującym się w sercu lasu" - wyjawiła fanom i wyznała, że to właśnie to miejsce zainspirowało ją do napisania utworu "Spokój".

Wojciech i Marina uwielbiają też polskie góry. Pod koniec zeszłego roku zakupili nawet działkę w Zakopanem. "Działeczka kupiona, misja zakończona" - chwaliła się piosenkarka na Instagramie. Zebrała mnóstwo gratulacji, ale pojawiły się też głosy krytyki. "Zawsze Cię bronię ale… tym razem serio się przechwalasz", "Powietrze zanieczyszczone, ble... zresztą wystarczy poczytać na temat zanieczyszczenia. Zakopane w czołówce. Nigdy domu tam, najwyżej wypad raz do roku. Jak dla mnie słaby wybór" - pisali niektórzy internauci.



Teraz Marina Łuczenko-Szczęsna poinformowała świat o następnej zakupionej nieruchomości. Ona i Wojciech nabyli nową posiadłość, a nagrania z jej okolic robią wrażenie. Okazuje się, że teraz małżonkowie mogą poszczycić się... prywatnym basenem z zapierającym dech widokiem na miasto. "Nowy dom" - napisała żona Wojciecha Szczęsnego.



