Wojciech Szczęsny to postać doskonale znana fanom futbolu - i to nie tylko tym z Polski. Choć swoją przygodę z piłką nożną zaczynał od występów z polskich klubach, pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał z Arsenalem. W 2009 roku polski golkiper został wypożyczony do Brentford, a w barwach tego zespołu spisywał się na tyle dobrze, że władze klubu zdecydowały się przedłużyć współpracę aż do końca sezonu 2009/2010. Po 28 występach z Brentford Szczęsny wrócił do Arsenalu. Reklama

W 2015 roku warszawianin trafił na wypożyczenie do włoskiego zespołu AS Roma, w którego barwach występuje obecnie inny reprezentant Polski, Nicola Zalewski. Podobnie jak w przypadku Brentford, i tym razem Wojciech Szczęsny zachwycił kibiców i działaczy. W barwach Romy rozegrał on łącznie 81 spotkań i aż 23 razy zdołał zachować czyste konto.

Znakomite występy Wojciecha Szczęsnego zostały docenione przez włoskich działaczy. Wkrótce potem współpracę zaoferował mu bowiem Juventus. Polak w lipcu 2017 roku podpisał czteroletni kontrakt ze "Starą Damą". Co ciekawe, w barwach tego zespołu występuje on do dziś.

Reklama Wojciech Szczęsny uderzony w twarz w derbach Turynu. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Tak mieszka rodzina Wojciecha Szczęsnego w Turynie. Jest czego pozazdrościć

Po przeprowadzce do Włoch piłkarz zamieszał w luksusowej posiadłości w Turynie, gdzie często odwiedzają go małżonka Marina Łuczenko-Szczęsna oraz ich syn Liam. Celebrytka w przeszłości niejednokrotnie chwaliła się w sieci fotkami i nagraniami z turyńskiej willi. To właśnie dzięki niej wiemy, jak wyglądają wnętrza tej nieruchomości. Reklama

W turyńskiej willi Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej dominują jasne kolory, a przede wszystkim odcienie szarości, beże i biel. W salonie znajduje się mały kącik muzyczny, z którego WAG reprezentacji Polski z pewnością często korzysta. Znajduje się tam m.in. pianino.

Wrażenie robią nie tylko wnętrza tej posiadłości. Na terenie nieruchomości znajduje się także obszerny taras z nowoczesnymi meblami i beżowymi tekstyliami, na którym rodzina równo dwa lata temu świętowała 32. urodziny piłkarza. Do ich dyspozycji jest także ogromny basen.

Marina Łuczenko-Szczęsna, Wojciech Szczęsny / Niemiec / AKPA

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny / Piętka Mieszko / AKPA