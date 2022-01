Wojciech Kowalczyk pochwalił się podwyżką emerytury. Burza w sieci

Wojciech Kowalczyk we wpisach na Twitterze pochwalił Polski Ład, dzięki któremu miał dostać podwyżkę w wysokości przeszło 800 złotych. Internauci szybko uświadomili go, że to wcale nie efekt nowej reformy podatkowej, a nowelizacji ustawy, wedle której tzw. emerytura olimpijska wzrosła do 3657,52 zł. Temat jest gorący i wciąż wywołuje burzliwą dyskusję w sieci. Co ciekawe, wpis Kowalczyka przypadł do gustu jednej z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, która postanowiła udostępnić go na swoim profilu.

