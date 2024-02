Włoski piłkarz brutalnie zamordował byłą partnerkę. Teraz usłyszał wyrok

To już koniec. Sąd ogłosił decyzję w sprawie włoskiego piłkarza

Napad na kobietę nie był przypadkowy. Zawodnik po rozstaniu bombardował byłą partnerkę wiadomościami, co skłoniło ją do zgłoszenia go na policję. Jednak Włoch nie zamierzał przestać. Wciąż uprzykrzał życie Matteuzzi. Włamywał się do jej samochodu, odłączał liczniki w domu, a nawet próbował wspiąć się na balkon. Ostatecznie posunął się do morderstwa, za które został teraz surowo ukarany.