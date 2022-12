Wieszczyli sensacyjny romans kolegi Lewandowskiego. Nowe brutalne wieści

Kilka dni temu media obiegła wieść o miłosnym zauroczeniu księżniczki Eleonory , córki króla Hiszpanii, Filipa VI i następczyni hiszpańskiego tronu. Światowa prasa rozpisywała się o tym, że 17-latce w oko wpadł o rok starszy od niej kolega Roberta Lewandowskiego z Barcelony, Pablo Martin Gavira znany jako Gavi. Dziennikarze "Diario AS" i innych hiszpańskich tytułów przekazali, że w Atlantic School w Glamorgan w Walii, do której to uczęszcza młoda kobieta, zauważono jej szkolne zeszyty pełne zdjęć piłkarza.