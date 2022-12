Trudne położenie reprezentacji Serbii na mundialu w Katarze . Po przegranej z Brazylią (0:2) i remisie z Kamerunem (3:3) podopieczni Dragana Stojkovicia zajmują ostatnie miejsce w swojej grupie i aby awansować, muszą liczyć nie tylko na siebie. Do ich gry w 1/8 finału mistrzostw świata konieczna jest nie tylko wygrana w spotkaniu ze Szwajcarią (2 grudnia, godzina 20:00), ale też korzystne dla nich rezultaty w pojedynkach rywali. A o to może być trudno.

Posądzony o romans piłkarz Serbii zabrał głos. Odżegnuje się od sensacyjnych spekulacji

Za kulisami mistrzostw świata w Katarze krążą pogłoski o rzekomych intymnych kontaktach niektórych piłkarzy z żonami lub partnerkami innych kolegów z reprezentacji . Napięta sytuacja miała doprowadzić nawet do bójki. " Panuje chaos . Wszyscy mówią tylko o tych zdradach" - opowiada osoba, która ma być dobrze zorientowana w tym, co dzieje się właśnie w serbskiej kadrze.

"Przykro mi, że muszę w ten sposób rozpocząć konferencję prasową na mistrzostwach świata, ale muszę o tym mówić, ponieważ to mnie dotyczy. To, co wszyscy przeczytaliśmy i usłyszeliśmy… nie ma potrzeby komentować czegoś tak absurdalnego. Oczywiście ci ludzie [którzy zainteresowali świat tematem domniemanego seksskandalu] są znudzeni i nie mają nic lepszego do roboty. Działają wbrew narodowemu interesowi. Zespół w tej chwili jest oczywiście głównym priorytetem. Te historie są śmieszne, chcę tylko chronić swoje imię i integralność, więc w razie potrzeby podejmę kroki prawne" - przestrzegł.