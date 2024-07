Już tylko godziny dzielą nas od poznania triumfatora tegorocznej edycji Copa America . Do ścisłego finału tym razem awansowały reprezentacje Argentyny i Kolumbii , a kibice z zapartym tchem odliczają do pierwszego gwizdka sędziego, który usłyszymy w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 2.00 czasu polskiego.

Tak amerykańska stacja telewizyjna promuje finał Copa America 2024. Fani futbolu nie wytrzymali

Na grafice obok Lionela Messiego, a więc kapitana argentyńskiej kadry narodowej, znalazła się... Shakira. Kolumbijska artystka co prawda odegra ważną rolę podczas finału Copa America, dając występ na stadionie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, jednak z pewnością nie należy ona do kadry Kolumbii. Jak się okazuje, Amerykańska stacja telewizyjna Fox uznała, że przyciągnie większą liczbę widzów, jeżeli na grafice promującej mecz fani zobaczą wielką gwiazdę muzyki. Zapomnieli oni jednak, że finał Copa America to przede wszystkim piłkarskie święto.