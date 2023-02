W poniedziałek południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Z dnia na dzień do mediów napływają kolejne dramatyczne informacje. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 19 tys. osób. Do pomocy poszkodowanym przyłączyli się również sportowcy. Gwiazdor Manchesteru City, Ilkay Gundogan i jego żona Sara wysyłają do miejsc dotkniętych kataklizmem ciężarówki z darami.