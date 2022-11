Wielki triumf Lewandowskiego. Polak z prestiżową nagrodą

Złoty But został przyznany Robertowi Lewandowskiemu za osiągnięcia, których dokonał jeszcze w barwach Bayernu Monachium . Obecny napastnik FC Barcelona strzelił bowiem w poprzednim sezonie aż 35 goli .

Tuż za Polakiem uplasował się Francuz Kylian Mbappe , który zdobył siedem bramek mniej . Najniższy stopień podium przypadł ex aequo tegorocznemu zwycięzcy gali Złotej Piłki, Karimowi Benzemie i Ciro Immobile. Obaj panowie strzelili łącznie 27 goli .

Miejscem wręczenia nagrody będzie stary browar Estrelli - Antiga Fabrica D'Estrella Damm . W tym niezwykłym lokalu Robert Lewandowski odbierze po raz drugi w karierze Złoty But.

Wielki sukces Lewandowskiego. Niebawem cenna nagroda trafi w jego ręce

Mimo że Złoty But został przyznany za sprawą szczególnie wydarzeń z okresu, kiedy ''Lewy'' grał dla Bayernu, to jednak Katalończycy stanęli na wysokości zadania i postanowili hucznie celebrować to ważne osiągnięcie Polaka. Na uroczystości wręczenia cennej pamiątki mają pojawić się między innymi byli piłkarze FC Barcelona. Towarzyszyć ma im również delegacja Bayernu Monachium.