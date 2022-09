Reprezentanci Polski zjechali się do kraju, by po ponad trzymiesięcznej przerwie wrócić do rywalizacji w ramach fazy grupowej Ligi Narodów. Dla jednego z podopiecznych Czesława Michniewicza przyjazd do Polski wiązał się nie tylko z karierą sportowca, ale również... edukacją.

Reklama

Liga Narodów: mecz Polska - Holandia. Kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Glik: W meczach z Holandią i Walią będziemy walczyć o dwie rzeczy na raz. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Kamil Glik z absolwentem warszawskiej uczelni

21 czerwca dyplom ukończenia studiów odebrali Kamil Glik i jego żona Marta. Zakochani byli studentami Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Piłkarz włoskiego Benevento pochwalił się ważnym osiągnięciem w mediach społecznościowych. "Przez całe życie razem i tą drogę też wspólnie przeszliśmy z moją ukochaną Martą. Pozdrawiamy szczęśliwi wszystkich" - napisał na Facebooku.

Pod wpisem Glika od razu zaroiło się od komentarzy. Gratulacje parze przesłali nie tylko kibice, ale także m.in. gwiazdor MMA, Mariusz Pudzianowski.

Michniewicz podjął decyzję. Kędziora i Kamiński poza kadrą

Liga Narodów. Polacy powalczą z Holendrami

"Biało-Czerwoni" po nieco ponad trzech miesiącach przerwy wracają do rywalizacji w Lidze Narodów. Reprezentanci Polski w czwartkowy wieczór zagrają z Holendrami. Robert Lewandowski i spółka zmierzyli się już z holenderską drużyną w 3. kolejce fazy grupowej, wtedy mecz zakończył się remisem. Teraz Polacy powalczą o zwycięstwo przed własną publicznością na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek spotkania o 20.45.

Nawałka poradził Michniewiczowi. "Nie ma lepszego pomocnika w Polsce"