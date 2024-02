Wielka radość w domu reprezentanta Polski. Posypały się gratulacje

Damian Szymański to piłkarz doskonale znany nie tylko fanom polskiego, ale również greckiego futbolu. W styczniu 2020 roku reprezentant naszego kraju wypożyczony został do klubu AEK Ateny. Pół roku później drużyna zdecydowała się na wykupienie pochodzącego z Kraśnika zawodnika z rosyjskiego klubu Achmar Grozny. Wówczas Szymański podpisał czteroletni kontrakt z "Żółto-Czarnymi", jednak wiele wskazuje na to, że jeszcze przez długi czas zostanie on w Grecji. 28-latek bowiem nie dość, że jest jednym z najważniejszych piłkarzy w zespole, to w dodatku pełni funkcję kapitana AEK Ateny.