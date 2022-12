Wcale nie tak kolorowo, jak wszyscy myślą. Lewandowska zdradza prawdę

Nowe zawodowe wyzwanie Anny Lewandowskiej. Kilka dni temu udostępniono informację o rozpoczęciu współpracy trenerki z programem śniadaniowym "Dzień dobry TVN" . Od stycznia będzie można zobaczyć ją na antenie przy okazji noworocznego wyzwania sportowego "Healthy&Active". Będzie motywować widzów do aktywności fizycznej i zadbania o swoje zdrowie. "Stworzyłam noworoczne wyzwanie pod wpływem obserwacji i rozmów z osobami, które trenowały ze mną lub przyjeżdżały do mnie na obozy. W Nowy Rok często wchodzimy z głową pełną postanowień - zaczniemy się ruszać, będziemy zdrowiej jeść i więcej spać" - obiecała we wpisie na Instagramie.