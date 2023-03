Ważny dzień dla piłkarza Lecha Poznań jego ukochanej. Mieli co świętować

Michał Skóraś nie może narzekać na brak zainteresowania jego osobą zarówno ze strony mediów, jak i kibiców. Zagraniczne kluby uważnie śledzą rozwój jego sportowej kariery. Wartość na rynku 23-latka wzrosła dzięki jego występom w Lidze Konferencji. Zawodnik znakomicie spisał się w dwumeczu z Djurgarden . Wiele mówi się o tym, że sportowiec po tym sezonie odejdzie z Lecha Poznań do jednej z topowych lig.

Oprócz sukcesów w klubie, zawodnik ma szansę pokazać się z dobrej strony w reprezentacji. W czwartek 17. marca, Fernando Santos podał listę powołanych na zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski. W gronie wyróżnionych znalazł się również Skóraś, który zadebiutował w kadrze we wrześniu, w meczu towarzyskim z Holandią. Później pojechał z drużyną na mistrzostwa świata do Kataru, gdzie zagrał w drugiej połowie spotkania z ekipą z Argentyny.

W rozwoju sportowej kariery wspiera go ukochana, Ada Mizgalska. Kobieta często publikuje fotki z piłkarzem. Teraz para zamieściła na Instagramie nagranie z okazji trzeciej rocznicy związku.

Po Gwizdku. Rzeźniczak wspomina Real. „Boże, jak to się skończy?”. WIDEO

Po Gwizdku. Rzeźniczak wspomina Real. „Boże, jak to się skończy?”. WIDEO / Po gwizdku / Youtube

Wyjątkowe chwile w życiu piłkarza Lecha Poznań i jego ukochanej. Wideo robi furorę w sieci

Tym razem para przypomniała internautom o trzeciej rocznicy ich związku. Fani błyskawicznie zareagowali. "No to dziś wiadomo dla kogo będzie zadedykowana brameczka", "Najlepszy zawodnik i najlepsza para w polskiej piłce", "Szczęścia", "Super z Was para", "Gratulacje"- komentowali internauci.