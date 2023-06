WAG Barcelony niedawno została matką. Teraz pokazała, jak wygląda jej ciało

Raphinha to jeden z najpopularniejszych piłkarzy zarówno jeśli chodzi o reprezentację Brazylii, jak i szeregi klubu FC Barcelona . Młody gwiazdor ma za sobą wyjątkowo udany debiutancki sezon w barwach katalońskiego zespołu - wraz z kolegami sięgnął bowiem po Superpuchar Hiszpanii oraz mistrzostwo kraju. 26-latek odnosi jednak sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Napastnik "Blaugrany" od ponad 10 lat związany jest z Natalią Rodrigues . Para poznała się jeszcze w czasach szkolnych i od tamtej pory jest nierozłączna. Kobieta wspierała swego ukochanego podczas gdy ten występował jeszcze w grupach młodzieżowych klubu Avai FC . Była przy nim również gdy ten odnosił coraz to większe sukcesy w barwach angielskiego Leeds . Finalnie Raphinha mógł liczyć na wsparcie ukochanej, gdy w 2022 roku zasilił szeregi "Dumy Katalonii".

Żona Raphinhi wskoczyła w skąpe bikini. Kibice nie mogą uwierzyć własnym oczom

W grudniu 2021 roku gwiazdor reprezentacji Brazylii postanowił zrobić ważny krok i zaskoczył swoją ukochaną pierścionkiem zaręczynowym. Zakochani nie czekali zbyt długo, by sformalizować swój związek. Na ślubnym kobiercu stanęli bowiem zaledwie dwa miesiące później. 6 maja 2023 roku powitali na świecie pierwsze dziecko - syna Gaela . Chłopiec kilka tygodni po narodzinach zaliczył debiutancką wizytę na Spotify Camp Nou . Fotką z tego wyjątkowego momentu w mediach społecznościowych pochwalił się Raphinha.

Małżonka gwiazdora klubu FC Barcelona podobnie jak inne WAGs jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. W ostatnich miesiącach Rodrigues regularnie publikowała na swoim profilu na Instagramie ciążowy content. Nieco ponad miesiąc po porodzie kobieta pochwaliła się w sieci fotkami, do których pozowała w skąpym bikini. Przy okazji pochwaliła się sylwetką nieskazitelną do tego stopnia, że kibice zaczęli wątpić w to, że Natalia Rodrigues w ogóle była w ciąży.