W Rosji pastwią się nad Maciejem Rybusem. "Tacy zawodnicy to balast"

"Mogę powiedzieć, że ani sytuacja Maćka nie jest dramatyczna, ani nikt w klubie nie jest na niego wściekły. Maciek normalnie trenuje i walczy o skład. Tak czasem w piłce bywa. Chętnych do gry jest 25, albo i więcej. A może grać 11. Do mnie żadne niepokojące sygnały nie docierają" - zapewniał manager zawodnika, Mariusz Piekarski.

Pozycja Macieja Rybusa zagrożona. Wymowne słowa byłego piłkarza Spartaka

"Już nawet zapomniałem, kiedy ostatni raz Rybus wyszedł na boisko. Poza tym to starszy zawodnik. Jeśli wyjdzie na murawę przynajmniej do końca meczu, to może zostać w kadrze. Maciej mógł pomóc młodzieży swoim doświadczeniem. Ale teraz już w ogóle nie gra, tacy zawodnicy to balast. Kiedy sam nie grasz, twoja rada dla młodszych piłkarzy jest dobra, ale musisz pokazać to wszystko w praktyce, własnym przykładem. A on tego nie robi"- cytuje wypowiedź Rosjanina serwis "Championat".