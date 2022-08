Robert Lewandowski szybko zaaklimatyzował się w Barcelonie. W swoim drugim meczu w lidze hiszpańskiej ( Real Sociedad - FC Barcelona 1-4 ) zaliczył dublet, a pierwszą z bramek zdobył już w 45. sekundzie. Jego dyspozycja została doceniona. Po ostatnim gwizdku sędziego odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika spotkania .

A to nie wszystko. W samych superlatywach mówili o nim koledzy z drużyny z Pedrim na czele. "Lewandowski ma 34 lata, ale fizycznie wygląda, jakby był 20-latkiem. Jego sposób pracy i bramki, które zdobywa, to spektakl. Bardzo nam pomaga" - oceniał w rozmowie z "Movistar". W podobnym tonie wypowiedział się Xavi . "Jest wzorem i spektakularnym piłkarzem. To naturalny lider" - powiedział szkoleniowiec "Dumy Katalonii".

Z transferu Polaka zadowoleni są najwyraźniej wszyscy, także niemieccy piłkarze i eksperci. Po odejściu snajpera Bayern Monachium wrócił do ustawienia z dwójką napastników i zaliczył najlepszy start w historii. To cieszy m.in. Joshuę Kimmicha , który stwierdził, że zespół "jest teraz lepszy we wszystkich elementach, także na szpicy".

Wygląda na to, że Niemcom łatwiej pogodzić się z wyjazdem "Lewego" niż z... wyprowadzką jego żony. Anna Lewandowska jest ceniona przez tamtejszych fanów, zwłaszcza za swoje porady trenerskie. Ich popularność jest tak duża, że ukochana piłkarza swoją aplikację do ćwiczeń poszerzyła o funkcjonalności w języku niemieckim.

Teraz jeden z niemieckich magazynów poświęcił trenerce okładkę czasopisma.

Bayern bez Lewandowskiego? Legenda klubu: "Wymyślili się na nowo"

Anna Lewandowska na okładce niemieckiego magazynu. Fanki: "Niesamowita, silna kobieta"

Żona Roberta Lewandowskiego niedawno wzięła udział w magazynowej sesji zdjęciowej, a jej wizerunek umieszczono na okładce niemieckiego wydania "Women's Health". Fotografię okraszono hasłem odnoszącym się do dbania o sylwetkę. "To cię wyszczupli" - zawyrokowano. Niżej jest o tym, że Anna ułożyła "genialny plan żywieniowy z prostymi przepisami", który jest "gwarancją przyjemności".

TAK! Nowy numer Women's Health jest już dostępny – z gwiazdą Anną Lewandowską. Zawiera jej plan żywieniowy i wiele wspaniałych wskazówek treningowych - zarekomendowano.

W sieci pojawiło się sporo komentarzy od zachwyconych fanek z Niemiech. "Super, ona jest taka piękna", "Polka na okładce niemieckiego WH jest po prostu świetna. Jestem dumna, że widzę tam Anię, wspaniałą kobietę i świetną motywację dla tych, którzy chcą coś zmienić w życiu – czy to w żywieniu, czy w sporcie", "Niesamowita i silna kobieta, mama dwojga dzieci! Trenuję z Anną Lewandowską od 5 lat. Pozdrowienia ze Stuttgartu" - rozpływają się.

Trudna rozłąka Lewandowskich. Anna wyjechała na obóz i... rozpoczął się "hardcore"

