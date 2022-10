Za Borussią Dortmund mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie niemieckiego klubu z Manchesterem City zakończyło się bezbramkowym remisem . W składzie BVB po raz kolejny od kilku miesięcy nie pojawił się Nico Schulz. I choć 29-latek nie ma możliwości popisać się na boisku, w mediach i tak jest o nim głośno. Nie tak dawno niemieccy dziennikarze poinformowali o problemach Niemca. Miał on znęcać się nad ciężarną partnerką , za co groziłoby mu nawet do 10 lat więzienia. Teraz z kolei media rozpisują się o jego nowej wybrance.