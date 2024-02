W ostatnim czasie sporo mówi się o Neymarze w kontekście nie tyle jego sukcesów piłkarskich, co mocno skomplikowanego życia miłosnego. W przeszłości Brazylijczyk spotykał się z wieloma pięknymi kobietami, jednak żadnej z nich nie udało się zatrzymać go przy sobie na dłużej. Wydawało się, że pierwszą osobą, która tego dokona będzie Bruna Biancardi. Po tym, jak w 2020 roku stało się jasne, że modelka i piłkarz mają się ku sobie, kibice nie kryli swojej radości. Co ciekawe, w brazylijskich mediach pisano nawet, że para jest w sobie zakochana do tego stopnia, że planuje nawet stanąć na ślubnym kobiercu. Marzenia kibiców i dziennikarzy legły jednak w gruzach, gdy w sierpniu 2022 roku Biancardi poinformowała o zakończeniu związku z Neymarem.