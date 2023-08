W Hiszpanii aż wrze po mundialu. Jest oświadczenie piłkarki, cios w prezesa

Sytuację opisały zagraniczne media. Sprawa była na tyle poważna, że do głosu zaczęli dochodzić hiszpańscy politycy. Miquel Iceta, minister sportu i kultury, stwierdził, że działać za swoje "seksistowskie zachowanie" powinien publicznie przeprosić. "To nie w żaden sposób akceptowalne. Rozumiem, że wydarzyło się to w szczególnym momencie pełnym wielkich emocji, ale osoby zajmujące tak wysokie stanowisko muszą być ostrożne w tym, co robią. Swoim zachowaniem wysyłają sygnał do społeczeństwa. Ważne są dla nas równe prawa i ich respektowanie, a nie wymuszanie pocałunku, które widzieliśmy. Chciałbym więc usłyszeć przeprosiny od niego. Myślę, że gdy zobaczy zdjęcia, to dojdzie do właściwych wniosków" - grzmiał minister.