W domu Lewandowskich już święta! Anna pochwaliła się choinką

Ostatni miesiąc był pełen emocji i mieszanych uczuć dla rodziny Lewandowskich. Anna wraz z córkami poleciała do Kataru , by wspierać Roberta podczas piłkarskich mistrzostw świata. Kapitan reprezentacji Polski nie krył smutku i rozczarowania po niewykorzystanym rzucie karnym w meczu z Meksykiem. Szczęście uśmiechnęło się jednak do "Biało-Czerwonych", którzy m.in. po zwycięstwie z Arabią Saudyjską po raz pierwszy od 36 lat wyszli z grupy i awansowali do fazy pucharowej mundialu.