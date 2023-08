W Anglii oszaleli na punkcie piłkarki Arsenalu. Jest teraz wielką gwiazdą

Piłkarki reprezentacji Australii przed półfinałowym starciem z zawodniczkami z Anglii mogły liczyć na dodatkowe wsparcie, bowiem w ich kraju kibice wprost oszaleli ze szczęścia po ich zwycięstwie w ćwierćfinale z Francuzkami. Po rzutach karnych po raz pierwszy w historii awansowały do półfinału mistrzostw świata kobiet. Władze kraju poszły krok dalej, bowiem premier ogłosił w mediach, że z entuzjazmem przyjmie propozycję ustanowienia dnia wolnego od pracy w całej Australii, jeśli zawodniczki sięgną po złoty medal w rozgrywkach.

Toną w zachwytach nad piłkarką reprezentacji Anglii. Jest o niej bardzo głośno

"Czuje się, jakbyśmy były nad księżycem . To coś niesamowitego. Mówiliśmy, że marzyliśmy o półfinale, a teraz walczymy w finale z drużyną. Wykonujemy swoją pracę na boisku, dzięki wsparciu naszych przyjaciół i rodzin. Świętowanie z nimi teraz jest naprawdę wyjątkowe " - mówiła szczęśliwa zawodniczka Arsenalu po wygranym meczu w rozmowie z "BBC One".

24-latka po zwycięstwie z Australijkami jest na ustach dziennikarzy, którzy okrzyknęli ją "złotą dziewczyną" tegorocznych mistrzostw świata kobiet. Sportsmenka robi furorę nie tylko na murawie. Jak podaje tabloid "The Sun", Alessia Russo związała się z takimi markami jak: Adidas, Gucci, PlayStation i Beats by Dre. Szacuje się, że piłkarka zarabia już ponad 1 mln funtów rocznie. W Anglii 24-latka jest wzorem do naśladowania dla młodych zawodniczek.