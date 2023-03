Victoria Beckham pokazała wyjątkową fotkę. Posypały się życzenia

W ubiegłym roku brytyjskie media mocno rozpisywały się o narastających problemach w rodzinie Beckhamów . Wszystko przez rzekomo napięte stosunki pomiędzy Nicolą Peltz-Beckham a jej teściową, Victorią Beckham . Konflikt między paniami miał zacząć się w dniu ślubu Brooklyna Beckhama i jego ukochanej. Amerykańska aktorka rzekomo została przyćmiona przez teściową podczas uroczystości weselnych, co doprowadziło ją do łez .

Victoria Beckham pokazała poruszające zdjęcie. Natychmiastowa reakcja kibiców

Teraz panie udowodniły jednak, że medialne doniesienia to jedynie plotki. Najstarszy syn Victorii i Davida wraz z małżonką przyleciał bowiem do Paryża, gdzie w piątkowy wieczór odbył się pokaz najnowszej kolekcji Victorii Beckham. Wszyscy członkowie rodziny dumnie pozowali do zdjęć, co potwierdziło, że Peltz dobrze czuje się w towarzystwie teściów. Jak się okazało, paryski tydzień mody nie był jedynym powodem, dla którego Brooklyn i Nicola po dłuższej rozłące zdecydowali się na spotkanie z Beckhamami.