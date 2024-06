Ukochana znanego piłkarza w ogniu krytyki. Wszystko przez jedno nagranie

Na początku roku w niemieckich mediach "zawrzało". Wówczas Dani Olmo, który występuje na co dzień w barwach zespołu RB Leipzig, po raz pierwszy pokazał się publicznie ze swoją nową partnerką. Dziennikarzom portalu "Bild" dość szybko udało się ustalić, że serce hiszpańskiego gwiazdora skradła niejaka Laura Schmidt - niemiecka influencerka, która od jakiegoś czasu spełnia się w roli modelki.

Niemka robi karierę w social mediach. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 139 tysięcy użytkowników, na platformie TikTok liczba ta przekroczyła natomiast 257 tysięcy. Nikogo nie może to jednak dziwić. Influencerka aktywnie działa w social mediach i regularnie publikuje content na swoich kontach. Reklama

Ukochana hiszpańskiego piłkarza, choć do grona WAGs piłkarskich dołączyła stosunkowo niedawno, zdążyła już przekonać się, jak bolesna potrafi być to "rola". W ostatnich miesiącach Niemka musiała mierzyć się z atakami ze strony hejterów, którzy nie powstrzymywali się od negatywnych, a czasem nawet wulgarnych wiadomości pod jej adresem. Kobieta nie mogła jednak przewidzieć, że sytuacja rozwinie się aż do tego stopnia.

Ukochana Daniego Olmo krytykowana przez internautów

Kilka dni temu niemiecka influencerka opublikowała na swoim profilu na TikToku nagranie, w którym tańczy do piosenki "Murder on the Dancefloor" w wykonaniu Sophie Ellis-Bexton w koszulce reprezentacji Hiszpanii. Do filmiku WAG dołączyła dość wymowny podpis: "Chyba teraz zostanę fanką Hiszpanii". Dodała także emotikony uśmiechniętej buźki ze łzą i czerwonego serduszka. Wpis ten kobieta zamieściła prawdopodobnie w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy w piłce nożnej, podczas których jej ukochany reprezentował będzie właśnie Hiszpanię. Reklama

Pod wpisem WAG od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Kilka z nich, jak można było się spodziewać, było negatywnych. "Zdrajczyni", "Więc wyprowadź się do Hiszpanii" - pisali hejterzy. Tym razem jednak do akcji wkroczyli fani Daniego Olmo, którzy, aby odwrócić uwagę WAG od krytyków, zasypali Niemkę komplementami. "Hiszpańska księżniczka", "Ten trykot naprawdę ci pasuje", "Jaka ona jest piękna", "Uwielbiam, jaka szczęśliwa jesteś", "Jakie to urocze" - zachwycali się.

Dani Olmo / UWE ANSPACH / POOL / AFP / AFP