Od 31 sierpnia do 10 września w Wenecji odbywa się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Na czerwonym dywanie pojawiły się nie tylko gwiazdy światowego kina, ale także celebryci i znane nazwiska m.in. ze świata sportu. I choć zabrakło tam Cristiano Ronaldo, o wejście w królewskim stylu zadbała jego ukochana, na co dzień miłośniczka kina, Georgina Rodriguez.

Partnerka Ronaldo znowu zachwyca! Podbiła czerwony dywan w Wenecji

1 września na festiwalu odbyła się premiera filmu reżyserii Todda Fielda, "Tar", z Cate Blanchett w roli głównej. W wydarzeniu udział wzięła jedna z najsłynniejszych WAG na świecie, Georgina Rodriguez. Partnerka Cristiano Ronaldo podbiła czerwony dywan w minimalistycznej, lecz olśniewającej kreacji.

Zdjęcie Georgina Rodrigues na Festiwalu Fiilmowych w Wenecji / Marechal Aurore/ABACA/Abaca / East News

Zdjęcie Georgina Rodriguez na Festiwalu Filmowym w Wenecji / LAURENT LAURENT VU/SIPA / East News

28-latka założyła na czerwony dywan czarną sukienkę i złote dodatki, które dodały stylizacji szyku i wdzięku. Do tego Argentynka postawiła na delikatny, rozświetlający makijaż, który znakomicie podkreślił jej urodę. Ukochana Cristiano Ronaldo pozowała do zdjęć niczym prawdziwa królowa, uśmiechając się do fotografów.

Zdjęcie Georgina Rodrigues na Festiwalu Fiilmowych w Wenecji / Invision / East News

Zdjęcie Georgina Rodriguez na Festiwalu Filmowym w Wenecji / Manuele Mangiarotti / ipa-agency/Press Association / East News