Ukochana Neymara promienie w ciąży. Wzbudziła jednak niepokój kibiców

Bruna Biancardi pokazała powiększający się ciążowy brzuszek

W czerwcu Neymar sprawił niemałą sensację, publicznie przyznając się do... zdrady swojej ciężarnej partnerki . Opublikował w sieci ckliwy wpis, w którym zwrócił się do wybranki i przeprosił ją za niewierność. Biancardi szybko wybaczyła ukochanemu i wraz z nim zorganizowała huczne "baby shower", na którym zjawili się ich bliscy i przyjaciele. Zachowanie kobiety nie może jednak dziwić - ona i Neymar zawarli bowiem pakt, który pozwalał piłkarzowi na miłosne ekscesy pod warunkiem, że zachowa on dyskrecję, będzie używał prezerwatyw i nie będzie on całował kochanek w usta.