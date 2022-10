Zamiłowanie Agaty Sieramskiej do aktywności fizycznej nie jest sekretem. Partnerka Arkadiusza Milika to kolejna polska WAG, która w mediach społecznościowych motywuje internautów do zdrowego trybu życia. Tym razem influencerka dodała na Instagrama fotkę, w której zaprosiła kibiców do wyzwania i… pokazała sześciopak, którego może pozazdrościć jej niejeden sportowiec.