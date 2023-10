Choć mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet zakończyły się prawie dwa miesiące temu, media z całego globu nadal mocno rozpisują się na temat incydentu, który wydarzył się po finale mundialu. Podczas ceremonii rozdania medali szef federacji hiszpańskiej Luis Rubiales dość czule gratulował sukcesu reprezentantkom La Roja, które wygrały z Angielkami 1:0. Mężczyzna przekroczył jednak granicę, kiedy podszedł do jednej z piłkarek, Jennifer Hermoso, i pocałował ją w usta.

Zachowanie Luisa Rubialesa wywołało ogromne oburzenie. Kibice i eksperci z całego świata domagali się usunięcia 46-latka z hiszpańskiej federacji. Ten jednak nie miał zamiaru dać za wygraną. Zdymisjonował się dopiero wówczas, gdy FIFA podjęła decyzję o zawieszeniu go na okres 90 dni.

Ujawnili zeznania Jennifer Hermoso. Prawnicy piłkarki podejmą odpowiednie kroki

6 września, a więc kilka tygodni po zakończeniu mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet, Jennifer Hermoso udała się do prokuratury, aby złożyć oficjalne zawiadomienie przeciwko byłemu już szefowi hiszpańskiej federacji. 9 października w programie telewizyjnym wyemitowano materiał na temat reprezentantki Hiszpanii, w którym ujawniono treść zeznań sportsmenki. Na reakcję piłkarki oraz jej prawników nie trzeba było długo czekać. Postanowili oni podjąć kroki prawne przeciwko osobom, które udostępniły zeznania 33-latki i naruszyły jej prawa do ochrony danych.

Przez cały czas współpracowaliśmy ze wszystkimi mediami i partnerami komunikacyjnymi. Mimo to udało nam się potwierdzić, że przekroczono granice. Naruszono podstawowe prawa Jenni i ponownie wystawiono ją na widok publiczny bez jakiejkolwiek zgody, naruszając tym samym jej prawa do ochrony danych. Wydarzenia te nie tylko narażają jej zdrowie, ale też podważają wiarygodność i niezależność procesu sądowego, któremu przez cały czas tak bardzo ufaliśmy