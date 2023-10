Ujawnili zarobki Leo Messiego na Instagramie. Astronomiczne kwoty

Leo Messi to jeden z największych gwiazdorów futbolu. Na swoim koncie 36-latek ma m.in. złoto i srebro zdobyte na mistrzostwach świata, a także mistrzostwo olimpijskie. Argentyńczyk ponadto był wybierany najlepszym piłkarzem w 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 i 2021 roku. Łącznie po Złotą Piłkę sięgał więc aż siedem razy, co czyni go rekordzistą świata, jeśli chodzi o to osiągnięcie.