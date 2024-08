Grzegorz Krychowiak pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich piłkarzy. 34-latek we wrześniu ubiegłego roku zdecydował się na zakończenie reprezentacyjnej kariery, jednak wciąż kontynuuje on swoją przygodę z piłką klubową. Niestety, od jakiegoś czasu nie może on narzekać na nadmiar obowiązków zawodowych. Po przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej kariera byłego już członka "Biało-Czerwonych" układała się znakomicie. Najpierw występował on w barwach Al-Shabab, a później przeniósł się do klubu Abha FC, gdzie przez jakiś czas jego trenerem był Czesław Michniewicz.

