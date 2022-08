Trudno wyrokować na temat piłkarskiej przyszłości Cristiano Ronaldo. Gdy wydawało się, że piłkarz podjął już decyzję o pozostaniu w Manchesterze United , do mediów napłynęły nowe informacje na temat domniemanych przenosin piłkarza do Francji. Mówi się, że pozyskaniem Portugalczyka zainteresowali się włodarze Olympique Marsylia .

Jeśli taki transfer doszedłby to skutku, byłby niemałym zaskoczeniem. Wszak do tej pory nazwisko piłkarza wymieniane było w kontekście przenosin do Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Sportingu Lizbona, ale nie w odniesieniu do możliwej gry w którymkolwiek klubie z Ligue 1.

Głośno jest również o aspektach pozasportowych dotyczących Ronaldo, a konkretnie o... pewnej inwestycji piłkarza. Kulisy sprawy brzmią dość kuriozalnie.

Ekspert: "Małżeństwo Ronaldo się kończy, ale to nie on wnosi o rozwód"

Cristiano Ronaldo buduje luksusową willę w Portugalii. Wyburzy sąsiedzki klub golfowy, bo "psuje mu widok"?

Nie jest tajemnicą, że po zakończeniu piłkarskiej kariery Cristiano planuje osiąść na stałe w swojej rodzinnej Portugalii. Rozpoczął już nawet ku temu przymiarki i ruszył z budową luksusowej willi w sielskiej okolicy w Quinta da Marinha, 30 kilometrów na zachód od Lizbony. Chce w niej zamieszkać razem z Georginą Rodriguez oraz dziećmi. Koszty realizacji przedsięwzięcia oszacowano na 17 milionów funtów (w przeliczeniu niecałe 100 mln zł). Lecz jest prawie pewne, że jeszcze wzrosną.

Pojawił się jednak pewien "problem". Jak donoszą dziennikarze "The Sun", Ronaldo nie podoba się fakt, że w pobliżu jego wymarzonej posiadłości funkcjonuje klub golfowy Oitavos i "psuje mu widok". Znalazł jednak niekonwencjonalne rozwiązanie sprawy i postanowił... kupić nieruchomość, a następnie ją wyburzyć. Sam klub funkcjonowałby w innym miejscu. Prawnicy sportowca mieli już rozpocząć negocjacje, by sfinalizować pomysł.

Dzięki takiemu ruchowi piłkarz zyskałby nie tylko upragnioną okienną scenerię i więcej miejsca dla swoich samochodów, ale również więcej prywatności dla siebie i rodziny.

Klub golfowy jest dla niego problemem, więc chce się go pozbyć. Koszt nie stanowi kłopotu. Jest perfekcjonistą i stać go na perfekcję - mówi informator "The Sun".

Wielka posiadłość Cristiano Ronaldo ma być wyposażona w m.in. ogromny garaż (musi pomieścić 30 luksusowych aut) z windami, baseny (zewnętrzny i wewnętrzny), spa, prywatną salę kinową, biuro, kilka sypialni i pokój gier. Budowa ma zakończyć się na początku przyszłego roku.

"Arogancki" Cristiano Ronaldo doprowadził ją do łez. Matka autystycznego chłopca nie chce milczeć

