W ostatnim czasie wiele mówi się o przyszłości klubowej Cristiano Ronaldo. Wiele wskazuje na to, że Portugalczyk już wkrótce wróci do ojczyzny, gdzie występować będzie w barwach Sportingu Lizbona. 37-latek kupił nawet posiadłość w okolicach stolicy i zatrudnił już nowych pracowników. Portugalskie media zdradziły, ile zarabiają osoby pracujące dla utytułowanego piłkarza. Nie są to małe pieniądze.