Trudne chwile u Lewandowskich. "To była ciężka doba"

Amanda Gawron Po gwizdku

Anna Lewandowska przyjechała z córkami do Polski nie tylko po to, by dopingować Roberta i spółkę podczas meczów reprezentacji. Trenerka fitness miała też wziąć udział m.in. w evencie promującym aktywność fizyczną. Plany 34-latki uległy jednak zmianie, gdy jedna z córek pary trafiła do szpitala. Anna podzieliła się z fanami niepokojącym wpisem i przyznała, że "ostatnie godziny były dla niej niezwykle trudne".

Zdjęcie Anna Lewandowska / Xavier Bonilla/NurPhoto / East News