Tragedia na rejsie Neymara. Nie żyje mężczyzna, sprawą zajmuje się policja

Zaledwie kilka tygodni temu, w październiku 2023 roku Neymar doznał poważnie wyglądającej kontuzji , która wykluczyła go z gry na nawet kilkanaście miesięcy . Z początku 31-latek poważnie podchodził do tematu i regularnie pojawiał się na spotkaniach z fizjoterapeutami. W sieci pojawiły się nawet nagrania z zajęć rehabilitacyjnych Brazylijczyka, na których wręcz krzyczał on z bólu podczas wykonywanych ćwiczeń.