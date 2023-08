Toną w zachwytach nad nową WAG Chelsea. To była miss Serbii

Djordje Petrović swoją przygodę z futbolem rozpoczął od występów w barwach klubów Rudar Kostolac, Presing Pazarevac i Cukaricki . W kolejnych latach był zawodnikiem m.in. New England Revolution . Teraz jednak 23-latek powróci do Europy - występował on bowiem będzie jako golkiper Chelsea Londyn . W ubiegłą sobotę młody piłkarz zaprezentowany został jako zawodnik angielskiego klubu i podpisał aż siedmioletnią umowę.

Przejście Djordje Petrovicia z New England do Chelsea oznacza, że do grona WAGs "The Blues" dołączy teraz jego ukochana, Djina Petrović.