Trzy lata temu Tomasz Smokowski, poruszony osobistym wyznaniem lekkoatlety Marka Plawgi, publicznie opowiedział o swojej walce z trudną chorobą. "Przez blisko dwa lata, będąc szefem sportu C+, zmagałem się z głęboką depresją. Długa to była walka – poparta silnymi środkami i niezbędną terapią najpierw psychiatryczną, a potem psychologiczną. (...) Byłem bliski decyzji nieodwracalnych, zmieniających całe życie moje i bliskich" - pisał na Twitterze.

Dodawał, że depresja to choroba "naszych czasów" wymagająca leczenia, czasem też farmakologicznego. Zwrócił się wówczas z apelem do osób mających ten sam problem co on. "Nie duście tego w sobie. Złe myśli zatruwają, zabijają" - wyjaśniał.

Reklama

Ewa Urtnowska: Musisz się przyznać. Tylko wtedy ktoś cię uratuje

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oktawia Nowacka o depresji w sporcie. WIDEO INTERIA.TV

Tomasz Smokowski o chorobie: "Depresja wróciła". Opisał objawy, które go zaniepokoiły

Niestety, walka z depresją wcale się nie kończy. W najnowszej rozmowie z WP Sportowymi Faktami Smokowski wyjawia, że choroba wróciła. Lecz on jest w lepszej sytuacji niż kilka lat temu, bo teraz wie, jak z nią walczyć.

Miałem niedawno okres, gdy czułem się źle. Nie będę ukrywał, depresja po prostu wróciła. A ja na kilka miesięcy wróciłem do farmakologii. Tyle że znam swój organizm, umiem dostrzec pewne sygnały, od razu zareagowałem. Powrót depresji był konsekwencją nadmiaru codziennego stresu i gonitwy. Myślę, że wszyscy się z tym mierzymy. Żyjemy w potwornie szybkich czasach. Między innymi dlatego depresja stała się chorobą cywilizacyjną - powiedział.

Objawy powrotu choroby były takie same, jak poprzednim razem, czyli "dziwny, nie do końca uzasadniony, niespodziewany lęk", "przygnębienie, myśli o bezcelowości oraz bezsensowności tego, co się robi", "coraz częstszy kłopot z zasypianiem" oraz "pobudki w środku nocy".

W tym momencie jest już lepiej, ale dziennikarz bezustannie musi zachowywać wzmożoną czujność. "Ten łajdak lubi się przyczaić i zaatakować" - tłumaczy. I dodaje, że zrobił sobie kompleksowe badania krwi, które wykazały "przeraźliwie niski poziom witaminy D" w jego organizmie. "Brakowało mi słońca. Z obniżkami nastrojów i nawrotami depresji mierzę się głównie zimą. Żona, która bardzo o mnie dba, kupiła mi nawet fińską lampę, która imituje światło słoneczne. Poleciałem też na wakacje i robiłem coś, do czego nie przywykłem: leżałem plackiem na plaży. Uznałem, że trzeba pojechać z głową i ciałem do mechanika, by odnowić blachy" - stwierdza.

Depresja w sporcie. Adriana Dadci-Smoliniec: Plecak wreszcie pękł!

Ostatnie pół roku było dla niego trudne. Musiał wrócić do przyjmowania mocnych antydepresantów, co oczywiście wcześniej skonsultował z lekarzem. Początkowo gdy zaczął brać leki, odczuwał otępienie. Później przyszła poprawa. Po kilku dniach od zażycia ostatniej tabletki zadzwonił do psychiatry z informacją, że potrzebuje recepty, bo skończyły mu się lekarstwa. Opisał lekarzowi, że niezbyt dobrze się czuje, że "szumi mu w uszach, jakby leciał samolotem". Psychiatra nakazał mu natychmiastową wizytę w gabinecie.

Nigdy nie brałem narkotyków, ale domyślam się, że podobny proces zachodzi w organizmie po odstawieniu dragów. Gdy zjawiłem się u lekarza, byłem rozdygotany. Czułem się nieswojo, jak gdyby ktoś stał za moimi plecami. Od tamtej wizyty wiem, że nie można ot tak odstawić leków na depresję. Proces musi być kontrolowany przez lekarza - zrelacjonował.

Teraz Smokowski czuje się szczęśliwym człowiekiem i w razie potrzeby jest gotów stawić czoła depresji. "Wróg nie zniknął, ale bardzo dobrze go znam. I mam odpowiednie narzędzia, by z nim walczyć" - podsumowuje.

20-letnia reprezentantka Polski wygrała walkę z depresją. Osobiste zwierzenia...

Instagram Post