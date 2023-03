Tomasz Iwan spotkał się z Księciem Williamem. Wiadomo, o czym rozmawiali

Książe William w tym tygodniu zawitał do Polski, a dokładniej do Rzeszowa, gdzie spotkał się z brytyjskimi żołnierzami. Następnie odbył rozmowę z prezydentem RP, Andrzejem Dudą i ministrem obrony, wicepremierem, Mariuszem Błaszczakiem . Jak się okazuje, nie tylko politycy mieli przyjemność porozmawiać z 40-latkiem w ostatnim czasie.

Niecodzienne spotkanie w Warszawie. Tomasz Iwan uścisnął dłoń Księcia Williama

Jak się okazuje, ukochana emerytowanego gracza jest właścicielką galerii sztuki, która znajduje się w Hali Koszyki, do której zawitał Anglik. Były zawodnik w rozmowie z "Faktem" uchylił rabka tajemnicy i zdradził, o czym rozmawiał z wyjątkowym gościem. Był zaskoczony jego wizytą w Warszawie.

"To był czysty spontan. Wiedząc, że książę będzie w godzinach 12-14 w galerii, postanowiliśmy z Karoliną tam pójść. Zresztą na co dzień też często bywamy tam w tych godzinach. Chcieliśmy zobaczyć z bliska, jak to wszystko tam wygląda. Kupiliśmy sobie kawę i oglądaliśmy spotkanie z ukraińskimi uchodźcami. Później jego wizyta przeniosła się za kulisy, gdzie również byliśmy" - wyznał 51-latek.