To właśnie nowa "przyjaciółka" Pique? Hiszpańskie media publikują zdjęcie

Sprawa rozstania Shakiry i Gerarda Pique cały czas intryguje fanów kolumbijskiej piosenkarki i piłkarza FC Barcelony.

Tajemnicza blondynka sfotografowana w towarzystwie Gerarda Pique

Hiszpańskie media informowały, że zawodnik ostatnio odbył podróż do Szwecji, a dokładniej do Sztokholmu. Został tam przyłapany i sfotografowany w towarzystwie pewnej blondynki. Zdjęcie przedostało się do mediów społecznościowych.

Światowe media zastanawiają się, czy to właśnie jest nowa przyjaciółka 35-letniego obrońcy "Blaugrany"? Od początku informowano bowiem, że jedną z najważniejszych przyczyn rozpadu związku Shakiry i Pique miał być fakt, że piłkarz spędzał ostatnio regularnie czas w towarzystwie młodej, dwudziesokilkuletniej kobiety. Hiszpańskie portale twierdziły nawet, że Shakira potwierdziła te doniesienia dzięki współpracy z firmą detektywistyczną.

