To spędza sen z powiek Annie Lewandowskiej. Trenerka wyznaje. "Blokuje się"

Anna i Robert Lewandowscy poznali się 15 lat temu podczas obozu integracyjnego dla studentów AWF-u na Mazurach . Już wtedy "Lewy" spełniał się jako piłkarz, jego sympatia natomiast trenowała sporty walki . Jak zdradziła 34-latka w rozmowie z "Vivą!", jej ukochany z początku nie chciał uwierzyć, jaką dyscypliną sportową się zajmuje. " Robert myślał, że gram w tenisa albo tańczę w balecie. Kiedy się dowiedział, że trenuję karate, z początku nie uwierzył" - powiedziała. Z początku kobieta nie była do końca przekonana co do swojego adoratora, Lewandowskiemu finalnie udało się jednak skraść serce Anny. Od tamtej pory są nierozłączni.

W 2011 roku kapitan reprezentacji Polski postanowił zabrać swoją ukochaną na Malediwy. Podczas tego wyjazdu piłkarz zaskoczył swoją wybrankę... pierścionkiem zaręczynowym. Dwa lata później Anna i Robert stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne tak. W maju 2017 roku w życiu Lewandowskich doszło do przełomu. Wówczas po raz pierwszy zostali oni rodzicami, a na świat przyszła ich córka Klara . W 2020 roku do rodziny dołączyła kolejna pociecha - Laura . Już wtedy życie trenerki fitness i piłkarza mocno się zmieniło. W 2022 roku Robert podjął decyzję, która jeszcze mocniej wpłynęła na życie jego rodziny.

Anna Lewandowska szczerze o nauce języka hiszpańskiego. Nie wszystko idzie po jej myśli