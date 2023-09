To pozostawiło ślad w psychice Beckhama. "Nie mogłem poznać samego siebie"

Po przejściu na sportową emeryturę piłka nożna nadal pozostała bliska sercu Davida Beckhama. W 2019 roku został on współwłaścicielem klubu Salford City FC . Jest również prezydentem Interu Miami, do którego nie tak dawno dołączył legendarny piłkarz - Leo Messi .

David Beckham opowie światu swoją historię. Wkrótce premiera dokumentu o życiu legendarnego piłkarza

Kariera piłkarza to jednak nie tylko sława, pieniądze, miliony fanów i coraz to bardziej imponujące trofea. To także liczne wyrzeczenia, łzy i nieustanne dążenie do perfekcji. Po wielu latach od zakończenia swojej przygody z futbolem jako aktywny zawodnik, David Beckham postanowił opowiedzieć światu swoją historię. Były piłkarz reprezentacji Anglii nawiązał współpracę z Netflixem , w której wyniku powstanie czteroczęściowy dokument na temat kariery piłkarskiej 48-letniego gwiazdora.

W sieci pojawił się już zwiastun filmu z Davidem Beckhamem w roli głównej. W pokazanych przez Netflixa fragmentach legendarny piłkarz cofa się do roku 19988, kiedy to podczas mundialu we Francji otrzymał on czerwoną kartkę w trakcie meczu z Argentyną. Dla Beckhama był to bowiem ogromny cios, który mocno wpłynął na jego psychikę.