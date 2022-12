Kamil Grabara rzutem na taśmę załapał się na wyjazd na mundial. Co prawda był w szerokiej kadrze na mistrzostwa świata w Katarze, ale przegrał rywalizację z innymi bramkarzami. Początkowo zamiast niego Czesław Michniewicz postawił na Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Ostatni z nich może mówić o ogromnym pechu. Na krótko przed turniejem doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry. To właśnie w jego miejsce "wskoczył" następny w kolejce Grabara.