To ona skradła serce gwiazdora Rakowa. Przyniesie ukochanemu szczęście?

Vladan Kovacević powalczy z Rakowem o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Może liczyć na wsparcie żony

Sofija Dukić i Vladan Kovacević poznali się osiem lat temu w Sarajewie podczas przyjęcia, które zorganizował ich wspólny znajomy. Między nimi od razu zaiskrzyło - i to do tego stopnia, że już podczas pierwszego spotkania doszło między nimi do pocałunku. "To było 13 maja 2015 roku" - przypomnieli niedawno dziennikarze portalu “dobarportal.net", powołując się na wspomnienia kobiety. Od tamtej pory "trzynastka" jest ich szczęśliwą liczbą. Jak zdradziła WAG Rakowa, to właśnie z tego powodu jej ukochany przed długi czas występował z "13" na plecach.