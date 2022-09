Reprezentacyjną przerwę trener Barcelony wykorzystał na - co nie dziwne - relaks w towarzystwie żony. Razem z nią wybrał się na wielką celebrycką imprezę, "The Leaders Sports Awards". Małżonkowie gościli na wielkiej gali w Londynie i pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie.

Xavi Hernandez nie miał zbyt wiele czasu, by brylować na salonach. Zaraz po zakończeniu uroczystości wsiadł na pokład samolotu i wrócił do Katalonii. Razem z drużyną przygotowuje się bowiem do sobotniego starcia z Mallorcą. Spotkanie zaplanowano na 1 października na godzinę 21.00.

Reklama

Tymczasem hiszpańska prasa oraz kibice skupiają się na ukochanej trenera, która skradła show w Anglii.

Ronaldinho rozpływa się nad ekipą Xaviego. Legenda Barcy pełna wiary w "Lewego" i spółkę

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Xavi trener FC Barcelona: To cud, mieć Roberta Lewandowskiego w zespole. WIDEO Polsat Sport

Xavi i Nuria Cunillera na "The Leaders Sports Awards". Żona trenera skradła show!

Nuria Cunillera na swoim profilu na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z "The Leaders Sports Awards". Internautom spodobała się zwłaszcza stylizacja żony Xaviego. "Jaka piękna! Wyglądałaś spektakularnie" - zachwycają się.

Kobieta miała na sobie długą suknię z głębokim dekoltem. Do tego dobrała żółtą torebkę i delikatną biżuterię.

Instagram Post Rozwiń

Gwiazdor FC Barcelona już po operacji. Enigmatyczny komunikat klubu

Kim jest żona Xaviego Hernandeza, trenera FC Barcelona i Roberta Lewandowskiego?

Cunillera i Hernandez znają się od bardzo dawna, ale parą są od 2012 roku. W lipcu bieżącego roku obchodzili 9. rocznicę ślubu. Z tej okazji trener Barcelony udostępnił okolicznościowy wpis z podziękowaniami. "Gratulacje kochanie! Dziękuję za to, że poczułem się najszczęśliwszą osobą na świecie! Zawsze razem! Kocham cię!" - napisał.

Ukochana nie pozostała mu dłużna. "Wspaniałej rocznicy, kochanie! Dziękuję, że czynisz mnie taką szczęśliwą" - przekazała.

W styczniu 2016 roku Nuria i Xavi zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się ich córka, Asia. W listopadzie 2018 r. rodzina znów się powiększyła. Żona trenera urodziła syna, który otrzymał imię Dan.

Nuria Cunillera ma 41 lat i jest absolwentką studiów na kierunku dziennikarstwo modowe. Ma za sobą zawodowe doświadczenie w branży public relations. Pod względem zainteresowania mediów i sympatii kibiców rywalizuje z... polską WAG, Anną Lewandowską, o której także często rozpisuje się hiszpańska prasa.

Instagram Post Rozwiń

Hiszpanie w szoku! Lewandowski został przyłapany

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń