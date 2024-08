Franciszek Smuda był bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie polskiego futbolu. Swoją przygodę z piłką zaczynał od występów na murawie. Reprezentował on wówczas barwy takich klubów jak m.in. Ruch Chorzów, Legia Warszawa, czy Los Angeles Aztecs. Karierę jako zawodnik zakończył w latach 80. na niemieckich boiskach. Tam też zdecydował się na spróbowanie swoich sił w roli szkoleniowca. Po wielu latach trenowania zagranicznych drużyn Smuda wrócił do ojczyzny, gdzie współpracował m.in. z Widzewem Łódź, Wisłą Kraków, czy Lechem Poznań. Największą dumę z pewnością przyniosła mu rola selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski, którą to pełnił w latach 2009-2012.

